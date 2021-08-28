  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Senem Başkaldıran (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senem Başkaldıran'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başkaldıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:53
  • İstanbul nem bunalttı, sahile akın ettiler28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:56
  • 5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:55
  • Şanlıurfa Valisi Erin'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:54
  • Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:20
  • Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:17
  • Edirne çevreleri için sağanak uyarısı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:11
  • Meteorolojiden sıcak hava uyarısı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:03
  • Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Hayvan Müzesi, Cibilli Dede, Gölpark mantar adası, fosil ormanı27 Ağustos 2021 Cuma 14:23
  • Malazgirt kutlamalarında görev yapan polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı26 Ağustos 2021 Perşembe 22:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti