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Şanlıurfa'da PTT önündeki yoğunluk mobil şubeyle çözülecek

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, "İş yerlerimizde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla ihtiyaç duyulduğu takdirde mobil araçlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çözüm odaklı yaklaşımlarımızla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz." dedi.
Şanlıurfa'da PTT önündeki yoğunluk mobil şubeyle çözülecek

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, yaşanan yoğunlukları azaltmak amacıyla ihtiyaç duyulan yerlere PTT mobil araçlarını devreye alarak çözüm odaklı bir yaklaşımla vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Şanlıurfa’daki bazı PTT iş yerlerinin önünde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 5 adet mobil araç hizmet vermeye başladı.

Hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla PTT şubelerinin olmadığı yerlerde kullanılmak üzere tasarlanan mobil araçlar, pandemi döneminde de vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor. Vatandaşların PTT hizmetleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen mobil araçlar vasıtasıyla kargo gönderimi, fatura tahsilatı, para alıp gönderme ve sosyal destek ödemeleri gibi işlemler yapılabiliyor.

Öte yandan, pandeminin ilk gününden bu yana tüm PTT işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınırken, hem vatandaşların hem de çalışanların sağlıkları düşünülüyor. Bu kapsamda düzenli olarak dağıtım araçları, iş yerleri, servis araçları ve müşterilerin temas edebileceği alanlar büyük bir özenle dezenfekte ediliyor.

"Sorunlara çözüm bulmak amacıyla hizmetlerimize devam edeceğiz"
Bu arada, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de Şanlıurfa'da yoğunluğun yaşandığı PTT iş yerlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i de makamında ziyaret eden Gülten, il genelindeki yürütülen PTT hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Gülten, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde PTT olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Posta dağıtıcılarımızdan gişe görevlilerimize kadar her bir çalışanımız özveriyle görevini yerine getiriyor. İşyerlerimizde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla ihtiyaç duyulduğu taktirde mobil araçlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çözüm odaklı yaklaşımlarımızla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla hizmetlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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