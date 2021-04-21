  • BIST 1.351
  • Altın 466,396
  • Dolar 8,1389
  • Euro 9,7769
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Şanlıurfa'da suçlularla mücadele kapsamında şafak operasyonu düzenlendi: 43 gözaltı

Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve hırsızlık şüphelisi ile uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da suçlularla mücadele kapsamında şafak operasyonu düzenlendi: 43 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçlularla mücadele kapsamında çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık suçları şüphelileri ile uyuşturucu satışı yapan zanlıların adreslerini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 81 ekip ve 220 personelin katılımıyla şafak vakti merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bölgeye giden yollar ekipler tarafından kapatılırken, drone yardımıyla da operasyon düzenlenen bölge kontrol altına alındı. Bazı adreslere ise özel harekat polislerince "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Operasyonda, aralarında haklarında yakalama kararı olanların da bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 5 tüfek, 3 tabanca, 13 fişek ve çalıntı olduğu belirlenen televizyon, 2 kaynak makinesi, matkap, zımpara makinesi, akülü oyuncak araba ve 2 araç ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa'da suçlularla mücadele kapsamında şafak operasyonu düzenlendi: 43 gözaltı21 Nisan 2021 Çarşamba 10:37
  • KOSGEB'den kredi anlaşması21 Nisan 2021 Çarşamba 10:25
  • MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi21 Nisan 2021 Çarşamba 10:24
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İki yeni bakanlık oluşturuldu21 Nisan 2021 Çarşamba 10:03
  • Türkiye'den çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı21 Nisan 2021 Çarşamba 10:02
  • Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti21 Nisan 2021 Çarşamba 10:02
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Nisan 2021 Çarşamba 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Nisan 2021 Çarşamba 09:29
  • Dünya Bankası emtia fiyatlarının büyüme beklentilerinin etkisiyle güçlü kalmasını bekliyor21 Nisan 2021 Çarşamba 09:22
  • Subaru ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu21 Nisan 2021 Çarşamba 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti