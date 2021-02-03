  • BIST 1.513
  • Altın 423,654
  • Dolar 7,1692
  • Euro 8,6147
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
» »

Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga

Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga
Şanlıurfa’da, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Polislerin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavgaya karışan 40 kişi gözaltına alındı.

Olay, Paşabağı Mahallesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden dün kavga eden husumetli Gezen ve Gezmiş ailelerinin fertleri, bugün yeniden karşı karşıya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, birbirlerine tüfek, taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden çıkan polisler ayırmaya çalıştı. Polisler uyarılara rağmen taraflar kavgayı sonlandırmayınca havaya uyarı ateş açtı. Güçlükle sonlandırılan kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 40 kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı. 

Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadın şüphelilerden birisi, '‘Kanımız yerde kalmadı' dedi. Kavga sırasında park halindeki 4 araçta hasar oluştuğu görülürken, yaşananlar ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, yaşananların ardından olay yerine ile hastanede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga
Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklama
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor
Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençler, veda videosu çekmişler  
Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençler, veda videosu çekmişler  
İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada
İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada
Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı
Son Eklenen Videolar
Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga
Şanlıurfa’da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklama
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklama
Ev sahibi duştayken eve girip soyan hırsız, tutuklandı
Ev sahibi duştayken eve girip soyan hırsız, tutuklandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor
Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençler, veda videosu çekmişler  
Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençler, veda videosu çekmişler  
İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada
İneklerin deprem anında, ahırdaki hareketliliği kamerada
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti