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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Şanlıurfa'da işçi servisi, iki minibüs ve tırın karıştığı kazada yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 LF 747 plakalı minibüs yan yola girmek istedi. Bu araca, 63 S 0042 plakalı işçi servisi midibüsü, 63 S 0158 plakalı minibüs ve 63 KC 440 plakalı tır çarptı.

Kazanın etkisiyle işçilerin bulunduğu midibüs yan yatarken, 63 LF 747 plakalı minibüs ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Olayda yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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