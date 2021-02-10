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Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, burada yaptığı konuşmada insani dramın yaşandığı İdlib'deki mağdur, mazlum ve yetimlerin tek umudunun Türkiye olduğunu söyledi.

İdlib'de yaşayanların Türkiye'den gelecek yardımları dört gözle beklediğini anlatan Gerem, şöyle devam etti:

"Zulümden, katliamdan kaçıp bir umutla Türkiye sınırına doğru gelen kardeşlerimiz, bu kış gününde derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bizden ekmek, gıda, çadır bekliyorlar. Çocukların ayaklarını, bedenlerini ve yüreklerini ısıtmak için çizme ve mont bekliyorlar. Bugün gerçekten onlar, tarihin en zor ve en karanlık günlerinden geçiyor. Bizler Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler olarak orada bulunuyoruz. Fakat yardımlar yetmiyor, kitle çok büyük gerçekten, 4 milyon insandan söz ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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