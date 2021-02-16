Şanlıurfalı satıcılardan; 'isotta hile' uyarısı

İsot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, bazı kişilerin ucuza mal etmek adına çeşitli hilelere başvurduğunu ve talaş tozunun renklendirici ile isot görünümünde sattığını belirtti.

Şanlıurfa denince akla gelen ürünlerden olan isot; aroması ve lezzeti ile mutfakların vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde de vücut direncini arttırdığı için tüketimi artan isotta, hileye de başvurulmaya başlandı. Birçok tüketici yediği isotun tadı ve aromasından şikayet edince, satıcılar da vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şanlıurfalı isot satıcıları, kentte üretilen isotun yemeklere verdiği tadın yanı sıra şifa olduğu görüşünü savunuyor. Biberin toplanıp, çöplerinden arındırılıp kurutulup, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tuz ve zeytinyağı ile karıştırılarak isot elde ediliyor. Kendine has aroması ve kokusu ile isotun diğer biberlerden ayırt edilmesinin kolay olduğunu anlatan satıcılar, "İsotun acı bir kokusu vardır ve hemen bunu hissedersiniz. Tadına baktığınızda ise tatlı bir acılığı vardır ve mideyi yakmaz. En kolay şekilde gerçek isot bu şekilde anlaşılabilir" dedi.

TALAŞ TOZUNU RENKLENDİRİP, BİBER DİYE SATIYORLAR

Kentteki isot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, hileye başvuranların insanların cebinin yanı sıra sağlığıyla da oynadığını söyledi. Farklı kentlerde isot adı altında satılan ürünlerin hileli olduğunu ifade eden Korkmaz, "Şanlıurfa dışında isot diye satılan ürünlerin bizim isot ile bir benzerliği yok. Ucuza mal etmek için zeytinyağı yerine pamuk yağları kullanılıyor. Bunun dışında biber yerine de talaş tozu kullanıldığını biliyoruz. Bu talaş tozlarını da renklendirici ile isot görünümüne dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımız maalesef renklendirilmiş talaş tozu yiyor. Bu hem ceplerine hem de sağlıklarına zarar veriyor. İsot alırken rengine, kokusuna ve yağına bakılması gerekiyor. Vatandaşlarımız mağdur olmamak için bilinen yerlerden alışveriş yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE TALEP ARTTI

İsot satıcılarından İsmail Doney, isotun birçok yemeğin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Hem yemeklerde hem de salatalarda tercih edilen isota, koronavirüs sürecinde ilginin arttığını anlatan Doney, "İyi isot almak için nemine ve yağ oranına bakmak gerekiyor. Son zamanlarda vücut direncini arttırdığı için koronavirüs sürecinde satışlarımız arttı. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla sipariş alıyoruz" dedi.

İsotun insan sağlığına çok iyi geldiğini ifade eden Ahmet Başıbüyük ise ve birçok kişinin koronavirüs sürecinde isot tüketimine yönelmesiyle satışların arttığını kaydetti.