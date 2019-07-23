Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde patlama

Suriye'den atılan roket, Şanlıurfa'da Ceylanpınar ilçesine isabet etti. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi. Suriye'den atılan roketin patlaması üzerine ilk belirlemelere göre biri ağır 5 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİK: SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, ilimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır.” bilgisi paylaşıldı.

MSB: KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı yapılan roketli saldırı sonrasu açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama şu şekilde:

"22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir."