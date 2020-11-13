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Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı

Şanlıurfa'da yaşayan ve 'mıknatıs adam' lakabı ile anılan Vahit Balan (68), bio enerji ile migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini iddia ediyor.
Şanlıurfa'nın mıknatıs adamı

Şair Nabi Mahallesi'nde yaşayan Vahit Balan, hastalıkları vücudundaki bio enerji sayesinde tedavi ettiğini iddia ediyor. Vücudunda bulunan bio enerji ile ilaçsız şekilde hastalıklara şifa bulduğunu öne süren Balan, havaların soğumasıyla birlikte migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini söyledi. 'Mıknatıs adam' olarak ünlenen Vahit Balan, mıknatıs gücünün yaşının ilerlemesine rağmen her geçen gün daha arttığını belirterek; "Vücudumda doğuştan beridir mıknatıs gücü var. Defalarca doktora gitmeme rağmen bana vücudumda bio enerji olduğunu söylediler. Bu gidişle vücudumdaki bio enerji gücü daha da artacak. Yaşım ilerlemesine rağmen mıknatıs gücümde azalma olmadı" dedi.

Vücuduna 50 kilogram metal eşya yapıştırmayı hedeflediğini belirten Balan, bunun için eğitim gördüğünü ve başarı belgesi aldığını ifade etti. İlerlemiş yaşına rağmen vücudunda çekiç, orak, kerpeten, bıçak gibi metal malzemeleri dakikalarca taşıyan Balan'ı görenler ise şaşkınlık yaşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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