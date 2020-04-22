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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde binlerce çekirge görüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Güldoruğu Mahallesi'nde görülen binlerce çekirge vatandaşları korkuttu. Tarlara zarar gelmesinden korkan yöre halkı yetkililerden yardım istedi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde binlerce çekirge görüldü

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Güldoruğu Mahallesi kırsalında görülen binlerce çekirge halkta korkuya neden oldu.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu Mahallesi kırsalında görülen binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle halkı çekirge istilasının ekili arazilerine zarar vermesinden korktuklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Çekirgelerin son yıllarda bölgede sıkça görüldüğünü ve her yıl çoğaldığını belirten mahalle halkından Mehmet Aycan, "Son yıllarda mahallemizde sürekli çekirgeler görülüyor ve girdikleri alanı tamamen bitiriyorlar. Bizler hayvancılık ve çiftçilikten geçiniyoruz ama çekirgeler her yere zarar verdiği için sıkıntı çekiyoruz. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz, kendi imkanlarımız ile ilaçlama yapıyoruz ama yeterli değil" dedi.

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