  • BIST 1.375,340
  • Altın 498,25
  • Dolar 8,5600
  • Euro 10,0650
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
»

Şanlıurfa’ya kültür turu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Peygamberler Diyarı Şanlıurfa’ya kadınların katılacağı kültür turu düzenleyeceklerini müjdeledi.
Şanlıurfa’ya kültür turu

Hayata geçirdiği projelerle ve sosyal aktiviteler ile Gölbaşılı hemşerilerinin sevgisini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çok yakında hayata geçirecekleri ‘Şanlıurfa Kültür Turu’ nun müjdesini verdi. Ankara Gölbaşı topraklarından Mezopotampa’ya uzanacak ve kadınların katılımları ile gerçekleşecek yolculuk hakkında konuşan Başkan Şimşek şunları söyledi: “Mezopotamya; farklı dillerin, dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu insanlık tarihinin başladığı kadim coğrafya… Bu coğrafyaya dokunmak ve vatandaşlarımızı bir tarih ile buluşturmak için ‘Şanlıurfa Kültür Turu’ nu hayata geçiriyoruz. Adeta “açık hava müzesi” niteliğinde olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin gizemini, kadim tarihini, hoşgörülü ve misafirperver halkını, birbirinden lezzetli yöresel tatlarını, eşsiz doğasını ve kültürel varlıklarını görmek tarihin yeniden yazıldığı destansı topraklara, Göbeklitepe’ye ve ‘Zamana Dokun’maya gidiyoruz.” 

indir-(2)-003.jpg

Başvurular web sitesinden alınacak

Şanlıurfa Kültür Turu’nu gelenekselleştirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek, gezi başvuruları hakkında detaylar paylaştı. Başvuru kriterlerinin çok yakında https://www.ankaragolbasi.bel.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacağını ve başvuruların 15 Ağustos’ta başlayacağını söyleyen Başkan Şimşek “Gölbaşı’nda şehir dışına çıkmayan farklı coğrafyaları keşfetmeyen kadınlarımız kalmayacak inşallah. Şanlıurfa tarihine yolculuk yapmak için siz değerli hemşerilerimizin başvurularını 15 Ağustos itibariyle bekliyoruz. Başvuru şartlarını ve gezi hakkında detaylı bilgileri internet sitemiz üzerinden yayınlayacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

indir-(1)-006.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi Çoban Mektebi29 Temmuz 2021 Perşembe 02:00
  • Pursaklar'da 600 noktaya MOBESE kamerası kuruldu29 Temmuz 2021 Perşembe 01:15
  • Mini bahçe ilgi odağı oldu29 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
  • Ön kayıtlar başladı29 Temmuz 2021 Perşembe 00:45
  • Hacettepe Mahallesi ayağa kalkıyor 29 Temmuz 2021 Perşembe 00:15
  • Başkent EDAŞ'ın son 6 aylık karnesi28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:08
  • Botanik Bahçesi tıklım tıklım28 Temmuz 2021 Çarşamba 03:45
  • Esnafımızın yanındayız28 Temmuz 2021 Çarşamba 03:30
  • Bacaya sıkışan kedi kurtarıldı28 Temmuz 2021 Çarşamba 03:15
  • Yüzme bilmeyen kalmayacak 28 Temmuz 2021 Çarşamba 03:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti