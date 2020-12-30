Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

ŞANLIURFA’da hizmet verecek olan 38 yeni ambulansın kente gelişi sırasında dron çekimi eşliğinde siren çalarak giren sürücüler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının Şanlıurfa'ya gönderdiği tam donanımlı 38 yeni ambulans, peşpeşe siren çalarak kentte giriş yaptı. Uzun ambulans konvoyunun gelişi sırasında dron çekimi yapıldı. Bu sırada ambulanslar ise siren çalarak toplama merkezine giriş yaptı. Ambulansların siren seslerini duyarak paniğe kapılan vatandaşların şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır."