  • BIST 1.407
  • Altın 498,308
  • Dolar 8,6862
  • Euro 10,3805
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Şantaj yapan eski sevgilisini yakalattı

Ankara’da yaşayan Y.D. (38), sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu, Mersin’de yaşayan Nazmi K.’ye (30) özel fotoğraflarını gönderdi.
Şantaj yapan eski sevgilisini yakalattı

Ankara’da oturan Y.D., sosyal medya üzerinden tanıştığı Mersin’de yaşayan Nazmi K. ile sevgili oldu. Bir süre internetten görüşen ve birbirlerine özel fotoğraflarını gönderen çift, daha sonra ayrıldı. Y.D.’ye 17 Haziran’da sosyal medyadan mesaj gönderen Nazmi K., 'Özel fotoğrafların elimde. Bana 50 bin TL göndermezsen fotoğraflarını internette yayarım' diyerek tehdit etti. Y.D. ise parasının olmadığını ancak altın bileziklerini gönderebileceği yalanını söyledi.

POLİSLE İŞ BİRLİĞİ 

Kadının teklifini kabul eden Nazmi K., olası tuzağa düşmemek için bilezikleri otobüsle Adana Merkez Otogar’a göndermesini istedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne giderek durumu bildiren kadın, polisle iş birliği yapıp, aldığı imitasyon bilezikleri Nazmi K.’nin söylediği firmaya ait otobüse verip, Adana’ya gönderdi. Ankara polisi, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine durumu bildirdi. Otobüsün muavininin telefon numarasını alan Nazmi K. ise Adana’ya doğru yola çıktı.

PAKETİ ALIRKEN YAKALANDI

Firmayla iletişime geçen polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda otobüse müşteri gibi binerek, Adana’ya hareket etti. Başka ekipse otobüsteki kargoyu alacak Nazmi K.’yi otogarda beklemeye başladı. Otobüsün perona yanaşmasının ardından muavinin yanına giden Nazmi K., içinde Y.D.’nin gönderdiği bileziklerin bulunduğu paketi teslim aldı. Bu sırada takipte olan polis, Nazmi K.’yi yakaladı. Polisin otobüsü takip ettiği ve Nazmi K.’nin gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

GÖNDERDİĞİ PARAYI İSTEMİŞ

Emniyete götürülen Nazmi K., ifadesinde, “Y.D. ile sevgili olduk ve bana kendi rızasıyla fotoğraflarını gönderdi. İlişkimiz sırasında ona parça parça olmak üzere toplam 50 bin TL gönderdim. Ayrılınca paramı geri istedim, vermeyince fotoğraflarını paylaşacağımı söyledim. Paramı geri almak için yaptım” dedi.

'Şantaj' suçundan adliyeye sevk edilen Nazmi K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İneklerinin otlatılmasına izin verilmeyince köprüye çıktı25 Haziran 2021 Cuma 09:49
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de var olan terörist sayısı açıkladı25 Haziran 2021 Cuma 09:40
  • Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı25 Haziran 2021 Cuma 09:39
  • Down sendromlu Tuğba'nın gelinlik ve düğün hayali gerçek oldu25 Haziran 2021 Cuma 09:37
  • İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor25 Haziran 2021 Cuma 09:33
  • Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı25 Haziran 2021 Cuma 09:31
  • Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı25 Haziran 2021 Cuma 09:28
  • Sahte altın dolandırıcıları suçüstü yakalandı25 Haziran 2021 Cuma 09:26
  • Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı25 Haziran 2021 Cuma 09:25
  • Soma'da ormanda ekili 297 kök Hint keneviri ele geçirildi25 Haziran 2021 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti