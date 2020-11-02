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Saraçoğlu, turizme değer katacak

Yenilenerek Başkent’e yeni cazibe merkezi olması beklenen Saraçoğlu Mahallesi için TURSAD Başkanı Emin Özkaya “Ankara turizmine önemli katkıda bulunacağı inancındayım” diye konuştu.
Saraçoğlu, turizme değer katacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Başkent turizmine önemli katkı sunması beklenen Saraçoğlu Mahallesi Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi’ni Ankara merkezli Turizmci ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSAD) Başkanı Emin Özkaya ile değerlendirdik. Başkent’in böylesine tarihi bir noktasının tekrar cazibe merkezi haline dönüştürülmesini olumlu gördüklerini ifade eden Özkaya, “Mimari açıdan Cumhuriyet’in önemli bir eserinin, kültürel mirasımız olarak bütüncül bir yaklaşımla aslına uygun restore edilerek, günümüz kuşaklarıyla buluşması, gelecek nesillere aktarılması turizm açısından ve kültürel açıdan önemlidir” ifadelerine yer verdi. Özkaya mimariye ve tarihe ilgi duyanların Türkiye’nin farklı noktalarından gelerek burayı görmek isteyeceklerini ve turizme katkıda bulunacaklarını da ekledi. 

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KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR 
Özkaya, tarihi mekanın canlandırılarak, günümüzde tekrar cazibe merkezi haline getirilecek olmasının kültür turizmi açısından önemli olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:
“Dünyanın pek çok ülkesine gittiğinizde tarihi kent merkezlerinin korunduğunu ve yaşamın orada devam ettiğini görebilirsiniz. Saraçoğlu Mahallesi de Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren tarihe şahitlik eden mekanlardan birisidir. Türkiye’nin ve Başkent’in kuruluşuna, gelişimine tanıklık eden bu tarihi alanın, yenilenerek cazibe merkezi haline getirilecek olması kültür turizmi açısından önemli bir çalışmadır. Bu bağlamda yapılan çalışmaları önemsiyorum ve kentimize önemli katkısının olacağını düşünüyorum. Tarihi öneme sahip bu mekanların, yok olmadan tekrar ayağa kaldırılarak, yerli ve yabancı turistlere tanıtılması da ayrıca değerli bir çalışmadır.”

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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