Şarampole devrilen kamyonun şoförü öldü

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun şoförü Bünyamin Güneş (54) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 50’nci kilometresindeki Başağaç rampası çıkışında meydana geldi. Bünyamin Güneş yönetimindeki 43 RT 457 plakalı boş kamyon rampa çıkışında şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampolden düşerek, devrildi. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bünyamin Güneş’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Savcının incelemesi sonrası Bünyamin Güneş’in cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.