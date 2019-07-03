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Sarar ailesini gaspedenler iade edildi

Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde gasbeden 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi.
Sarar ailesini gaspedenler iade edildi

18 Mayıs'ta gerçekleşen olayda, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler, çifti rehin alarak soygun yapmıştı.

MOLDOVALI HİZMETÇİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ESKİŞEHİR'E GÖNDERİLDİLER

Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi. Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar, Bulgaristan polisince Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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