Saray Kavşağı trafiğe açıldı 

Başkent’in önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Kahramankazan’a ulaşımı sağlayan ve günde ortalama 70 bin aracın kullandığı Kahramankazan-Ankara karayolundaki genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tamamlandığında Ankara-Kahramankazan arasındaki mesafeyi de 20 dakikaya indirecek yolun, en önemli etaplarından biri olan Saray Kavşağı’ndaki çalışmalar ise bitirilerek kavşak trafiğe açıldı.

Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolunda 28.4 kilometrelik bölümünde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında 2 şerit olan bölünmüş yol, 3 şeride çıkarılacak. Projede 9 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet de hemzemin kavşak yer alacak. Projede, 2020 yılında 3,1 kilometrelik bölünmüş yol ile 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 5 kilometrelik servis yolu yapıldı. Şu ana kadar yüzde 15 gerçekleşme sağlanan projede, 2021’de ise 14 kilometrelik bölünmüş yol ile 3 adet (Bitik, İmrendi, Akıncılar) kavşağın imalatlarının daha tamamlanması planlanıyor. Yolun en önemli etaplarından biri olan Saray Kavşağı ise tamamlanarak trafiğe açıldı. Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yol 2023'te hizmete açılacak. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin yer aldığı Saray bölgesi, Türkiye’nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü'nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda, daha güvenli bir trafik akışı ile akaryakıt ve zaman tasarrufu da sağlanacak.

Bölgeye büyük katkı sağlayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’ın yalnızca Ankara’da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını belirterek, “İlçemizde büyük ve küçük olmak üzere 4 bine yakın fabrika, tesis ve atölye bulunuyor. İlçemizin 57 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 binden fazla insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanmasıyla Kahramankazan’ımıza ve bölgeye büyük katkılar sağlayacak. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuzda yükselecek” dedi.

Yoldaki genişletme çalışmalarının yalnızca Kahramankazan için değil, bölge ve çevre ilçeler için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, “Projenin hayata geçirilmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.