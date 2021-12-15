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Saray Mahmudiye Stadı’nın yapımı tamamlandı

Pursaklar Belediyesi tarafından FİFA standartlarına ve kriterlerine uygun olarak yeniden inşa edilen Saray Mahmudiye Stadı’nın yapım çalışmaları tamamlandı.
Saray Mahmudiye Stadı’nın yapımı tamamlandı

Spora ve sporcuya destek olmak amacıyla ilçede birçok yatırımı hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatları ile belediye ekipleri tarafından yürütülen yoğun çalışmaların ardından Saray Mahmudiye Stadı FİFA standartlarına uygun olarak baştan sona yenilendi.

Yenileme kapsamında Pursaklar Belediyesi, stadyumun tel örgüleri, tribünleri, yedek kulübeleri, soyunma odaları, zemin altyapı düzenlemesi, ışıklandırma sistemi ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Stadyumun altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra sentetik çimden halılar döşenerek Saray Mahmudiye Stadı modern görünümüne kavuştu.

‘‘Geleceğin yıldızları Pursaklar’da yetişecek’’

Saray Mahmudiye Stadı’nın her türlü donanımıyla sporseverlerin hizmetine hazır hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Stadımız yenilenen yüzüyle Türkiye'ye yeni sporcular yetiştirecek bir altyapıya sahip hale geldi. Gençlerimiz en güzel mekânlarda spor yapsın diye durmadan çalışacağız. Geleceğin yıldızları Pursaklar’da yetişecek. Hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

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