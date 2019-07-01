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Sarı basın kartı renk değiştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları sahiplerine verilmeye başlandı. Yeni basın kartlarının rengi ise, turkuaz ve pembeden oluşuyor. 
Sarı basın kartı renk değiştirdi

Geçtiğimiz yıl Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasının ardından sarı basın kartlarının dağıtımı durdurulmuş, mevcutların da değişeceği söylenmişti. Bu yılın başında değişim için başvuru yapan basın kartı sahiplerine yeni basın kartları dağıtılmaya başlandı. Yeni basın kartlarının rengi turkuaz ve pembeden oluşuyor. Basın kartını ilk kez alacakları belirleyen kurulun da yakın zamanda toplanması bekleniyor. 

1 YILDIR KURUL TOPLANMIYOR

En son 2018 yılının Haziran ayında toplanan kurulun ardından sarı basın kartları dağıtılmış daha sonra Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasıyla bir daha kart sahiplerini belirleyen kurul toplanmamıştı. 2019 yılının başında da yeni basın kartlarının verileceği söylenmiş ve mevcut kart sahiplerinden yeni kartlar için başvuru yapmaları istenmişti. Geçtiğimiz günlerde ise bu başvurular sonuçlandı ve yeni kartlar dağıtılmaya başlandı. 

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YENİ KARTLAR TURKUAZ PEMBE

Basın kartı denince akla gelen sarı renkte yeni dağıtıma başlanan kartlarla birlikte tarih oldu. Yeni kartın üzerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazarken kartın rengi beyaz, mavi ve pembeden oluşuyor. 

KONUR SOKAKTAN ALINIYOR

Yeni kartlar İletişim Başkanlığı’nın Konur Sokak’ta bulunan çalışma ofisinden alınabiliyor. Ancak hak sahibi olmalarına karşın kartı çıkmayanlar da yakın zamanda kartlarını alacaklar. İlk kez kartını alacak olanlar ise önümüzdeki günlerde toplanması beklenen kurulu bekliyor. 

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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