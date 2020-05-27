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Sarı dağ gülünün yayılış alanları inceleniyor

Giresun'da izine 150 yıl sonra yeniden rastlanan sarı dağ gülünün yayılış alanları veri haline getiriliyor.
Sarı dağ gülünün yayılış alanları inceleniyor

Giresun'da, 150 yıl sonra yeniden tespit edilen sarı dağ gülünün yayılış alanları incelenerek kayıt altına alınıyor.

Rus Doğa Tarihçisi ve Yer Bilimci Pyotr Alexondrovich Chikhachov tarafından 1867 yılında, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve kısmen Gümüşhane'de tespit edilerek makalesi yayımlanan sarı dağ gülüne 2017 yılında yeniden rastlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü'nün arazi çalışmalarında tespit etilen bitki için aynı yıl "Tür Eylem Planı" ilan edilerek 2018'de saha çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda DKMP ekiplerince yılın bu zamanlarında belirli rakımlardaki araziler taranarak sarı dağ gülünün artışı, yaygınlık gösterdiği alanlar gibi özellikleri belirlenerek veri haline getiriliyor.

DKMP Giresun Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılından bu yana sarı dağ gülünün tarama çalışmaları ve takibinin devam ettiğini söyledi.

Yeni alanlarda da tespit yapmaya başladıklarını belirten Hıdır, "Özellikle Şebinkarahisar, Alucra ve Gümüşhane üçgeninde yayılışının tespitini genişleterek devam ettiriyoruz. Sarı dağ gülünün 150 yıldır bu bölgelerde olduğunu artık biliyoruz." dedi.

Hıdır, sarı dağ gülünün nadir bir bitki olduğunun altını çizerek, "Olduğu bölgede 50-100 kök civarında yayılış gösteriyor. Açtığı arazide çok dikkat çekici bir bitki. Türkiye'ye, Giresun yöresine has olan bu bitkiyi yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ve çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

1600 ve 2 bin 100 rakımlı araziler taranıyor
Sarı dağ gülünün açtığı dönemde 1600 ve 2 bin 100 rakımlı arazilerde tarama çalışması yaptıklarına işaret eden Hıdır, şunları kaydetti:

"Açtığı zamanlarda, dikkat çekici olduğu için uzaktan dürbünle bile tespit yapabiliyoruz. Zaten birinin tespitini yaptığımızda o mevkide diğerlerine rast gelmek mümkün oluyor. Grup oluşturuyorlar, her yerde yok zaten. Bitkinin şu anda 6-7 noktada grup oluşturduğuna ilişkin tespitimiz oldu. Arazide yılın bu döneminde gözlemlediğimiz ve kayıtlara geçirdiğimiz bitkinin koordinatlarını da belirliyoruz."

Hıdır, sarı dağ gülünün mayıs ayı sonlarına doğru açtığını belirterek, "Bir hafta ile 10 gün arasında havanın durumuna göre kayboluyor. Artık ondan sonra gözlemlemek çok mümkün olmuyor, sadece yerlerini biliyoruz. Bir sonraki seneye kadar toprak altında devamını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bitkinin koparılmasının yasak olduğuna dikkati çeken Hıdır, sarı dağ gülünü koparanlara 75 bin lira civarında para cezasının söz konusu olduğunu da aktardı.

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