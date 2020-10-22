  • BIST 1.198
  • Altın 485,397
  • Dolar 7,9233
  • Euro 9,3677
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Sarıgöl’de sel suları fay hattını doldurdu, bağlarda çatlak ve yarıklar oluştu

MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde, 2 gün önce yağan sağanak ve dolu ekili alanlarda zarara neden olurken, binlerce metreküp sel suyu, ilçeden geçen hareketli fay hattından aktı. Yer yer 2 metreyi bulan derin yarıklar ve kırıklar oluştu.
Sarıgöl’de sel suları fay hattını doldurdu, bağlarda çatlak ve yarıklar oluştu

Sarıgöl’de, geçen 20 Ekim’de başlayan ve ardından gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ekili alanlar yağış nedeniyle zarar gördü. Yüksek kesimlerden gelen sel suları ilçeden geçen hareketli fay hattını doldurdu. Fay hattından yol bularak akan sel suları, yeni çatlak ve yarıklara neden oldu. Avşar, Selimiye ve Aşağı Koçaklar Mahallerindeki üzüm bağlarında çatlak ve yarıklar endişe yarattı.

Sarıgöl ve çevresinde meydana gelen sağanak ve dolunun verdiği zarar belirleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl’ün fay hattı olduğunu biliyorduk ama 2 saatlik yağmurla bu hale geleceğini hiç düşünememiştik. Bu yağmur çok sürseydi bambaşka bir durumla karşılaşabilirdik. Ben bu yaşta ilk defa böyle bir olaya şahitlik yapıyorum. Hafif kırık oluyordu ama bu kadar büyük bir kırık oluşması hem korkutucu hem ürkütücü” dedi.

Kırıklar ve yarıklarının ilçenin alt kısmında da bulunduğuna dikkati çeken Ülgen, “Bu uzun bir fay. Ovamızı kurtarmak için yetkililer gelsinler, bilgilerini ortaya koyup ovamızı kurtarsınlar. Bu ovamıza yazık etmenin anlamı yok" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı22 Ekim 2020 Perşembe 18:42
  • 'Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının bu yılki eğitim-öğretim yardımı ödemeleri başladı'22 Ekim 2020 Perşembe 16:09
  • Gaziantep'te semt pazarlarında 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması22 Ekim 2020 Perşembe 16:08
  • MSB: Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimi yapıldı22 Ekim 2020 Perşembe 16:00
  • Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı22 Ekim 2020 Perşembe 15:14
  • İstanbul'da Alevi vatandaşlara yönelik yazılarla ilgili soruşturma başlatıldı22 Ekim 2020 Perşembe 15:13
  • Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 14 günde 69 kişi öldü22 Ekim 2020 Perşembe 14:43
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek22 Ekim 2020 Perşembe 14:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patrik Sahak Maşalyan ile görüştü22 Ekim 2020 Perşembe 14:42
  • Oğlu 14 yaşında dağa kaçırılan anne Aslan: Çocuklarımız çarşının yolunu bilmezken onları ciğerimizden koparıp aldılar22 Ekim 2020 Perşembe 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti