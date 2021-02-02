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Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması: İlk turda doğru bulmuyoruz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz ilk turda hiçbir parti ile seçime girme mantığını doğru bulmuyoruz. Biz en büyük ittifakı milletimizle yapacağız" dedi.
Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması: İlk turda doğru bulmuyoruz

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu ve kurucular kurulu toplantısından önce açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde esnafın desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Sarıgül, "Bu süreçte desteğe en fazla ihtiyacı olan bir başka kesim sanatçılar. Sanatçılar bizim kültür elçilerimiz. Sanat olmadan, müzik olmadan dünyayla barışı sağlayamayız" dedi. Sokağa çıkma yasağının da tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Sarıgül, çok sayıda vatandaşın psikolojisinin ve ekonomisinin bozuk olduğunu söyledi.

'YENİ ANAYASA İÇİN MASAYA DAVET EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısını da değerlendiren Sarıgül,  "1982 anayasası bir darbe anayasasıdır. Arzu edilen, büyük bir toplumsal uzlaşma ile demokratik parlamenter sistemin yer aldığı, siyasi partiler kanununun yeniden değerlendirildiği, Türkiye milletvekilliğinin uygulandığı dar bölge seçim sisteminin tercihli oyun geçerli olduğu ekonomik ve sosyal hakların gözden geçirildiği, özgürlükçü, laik, evrensel hukuk kurallarına saygılı, cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı, demokratik bir anayasa yapılması TDP'nin kuruluş önceliğidir" diye konuştu.

Yeni anayasanın 'senin anayasan' 'benim anayasam' anlayışıyla yapılmaması gerektiğini anlatan Sarıgül, "Ülkemizin anayasası olur. Bu noktada TDP olarak, tüm siyasi partileri bir masanın etrafında toplamaya ülkemiz için demokratik bir anayasa yapılmasına katkıda bulunmasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETMELİ'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, CHP'deki istifaları saygıyla karşıladığını belirtti. İstifaların demokrasi için önemli olduğunu kaydeden Sarıgül, "Milletvekili Meclis'e bağımsız girdiyse görevine devam edebilir. Ama bir parti logosuyla parlamentoya girdiyse ve ardından istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa edip arzu ettiği siyasi partide görüşlerini paylaşabilir. Biz milletvekillerinin kendi partisinin istifa edip başka bir siyasi partiye katılmasını etik bulmuyoruz" dedi. Kendi partisine katılmak isteyen milletvekillerinin durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunana Sarıgül, "Milletvekilliğinden istifa edecek, partimize ya da başka bir partiye gelecek ve üye olarak göreve başlayacak. Şu anda bizim yeteri kadar milletvekilimiz var. Kurucularımız, il başkanlarımız geleceğin milletvekili" diye konuştu.

'TDP, İLKELERİ OLAN BİR PARTİ'

Sarıgül, bir basın mensubunun 'Muharrem İnce ile seçime girer misiniz?' sorusuna ise "Biz ilk turda hiçbir parti ile seçime girme mantığını doğru bulmuyoruz. TDP kendi ilkeleri olan bir partidir. Biz en büyük ittifakı milletimizle yapacağız. İnanıyorum ki ilk turda TDP'nin göstereceği cumhurbaşkanı adayı ipi göğüsleyecek" ifadeleriyle cevap verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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