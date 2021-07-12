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Sarıkadı Sokak yenileniyor

Tarihi Hamamönü bölgesinde bulunan Sarıkadı Sokak, Altındağ Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın, ziyaret ederek taleplerini dinlediği Hamamönü bölgesindeki esnafların isteği yerine geldi.
Sarıkadı Sokak yenileniyor

Turizmin nabzının attığı önemli bölgelerden biri olan Sarıkadı Sokak'ı baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan da esnaftan da tam not aldı. Yapılan çalışmalar sonunda Sarıkadı Sokak yepyeni bir görünüme kavuşacak.

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"YENİLENEN SOKAĞIMIZ MUTLULUK GETİRSİN...”

Tarihi Hamamönü bölgesinin ve Sarıkadı Sokak’ın Ankara turizminde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Bölgeyi sık sık ziyaret ediyor, vatandaşlarımız ve esnaflarımızla sohbet ediyorum. Burası çok yoğun bir yer... Gün içerisinde belki de onbinlerce kişi ziyaret ediyor. Bu nedenle bakım yapılması, daha konforlu bir hale gelmesi çok önemliydi. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda sokak baştan aşağı yenileniyor. İnşallah yine, esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ederek çaylarını içeceğiz, vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Yenilenen sokağımız  hayırlı uğurlu olsun, herkese mutluluk getirsin inşallah..." dedi.

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