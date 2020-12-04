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Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolu açılıyor

Kars ile Erzurum arasındaki 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' bölünmüş yolu cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı açılışla hizmete girecek.
Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolu açılıyor

Kars ve Sarıkamış Kayak Merkezi’ne ulaşımı kolaylaştıracak olan Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yol çalışması tamamlandı. Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, mevcut yolun Karakurt Barajı'nın altında kalmasından dolayı yeni yolun yapıldığını belirtti. Arslan, "Karaurgan tarafından verilen trafiğin oluşturduğu sıkıntılardan yeni yol sayesinde kurtulduk. Kars ve Sarıkamış Kayak Merkez’ine geleceklerin de ulaşımını kolaylaştıracak olan yol 15 gün önce kullanıma açıldı. 5 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile resmi açılış gerçekleşecek” dedi.

Arslan, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür edip, yolda kazasız yolculuklar yapılmasını temenni etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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