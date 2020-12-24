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Sarıkamış Şehitleri Keçiören’de anıldı

Keçiören Belediyesi Sarıkamış’ta 106 yıl önce şehit olan kahramanlar için Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenledi.
Sarıkamış Şehitleri Keçiören’de anıldı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Burada bulunan Sarıkamış Şehitler Anıtımızı büyüterek daha güzel bir hale getireceğiz." dedi.

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Keçiören Sarıkamış Şehitler Anıtı önünde düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kars eski Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

BAŞKAN ALTINOK: BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR
Programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Öncelikle bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, mekânları cennet olsun. Şairimizin dediği gibi ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bize bu güzel vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.” İfadelerini kullandı.

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“OYUNLARA GELMEDEN KARDEŞLİĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Mehmet Akif'e sorduklarında, ‘Rabbim bir daha Türk milletine istiklal marşı yazmayı nasip etmesin' demiş. Zor bir coğrafyadayız. Şuan da 7 düvele hatta 8 düvele karşı tank gibi mücadele veriyoruz. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimize ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin milletlerin geleceği olmaz. Tarih tekerrürden ibarettir. Dolayısıyla vatanımız, milletimiz, ülkemiz, devletimiz, istikbalimiz, ikbalimiz, hürriyetimiz varsa bu nasıl var bunu nesillerimiz öğrenmeli ve vatanımıza devletimize ülkemize sahip çıkmalı. Çünkü vatan, avro, dolar, soğan, patatesle satın alınmıyor. Neresine baksanız şehit kanlarıyla sulanmış olan bir vatan coğrafyamız var, bu vatan böyle bir vatan. Bu vatana sımsıkı sarılacağız, kardeşlerimize sarılacağız dışardaki oyunlara gelmeyeceğiz. Kürt, Türk, Alevi, Sünni bunların hepsi kardeştir. İran şuan topun ağzında. İran, Suriye, Libya, Yemen ne halde? Dolayısıyla bu oyunun geldiği ateş sınırımız. Oyunlara gelmeden dirliğimize, kardeşliğimize, birliğimize, devletimize, cennet parçası toprağımıza sahip çıkacağız." 
Protokol konuşmalarının ardından Sarıkamış Şehitler Anıtı’na dualar eşliğinde karanfil bırakıldı.

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