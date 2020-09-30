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Sarıkamış'a inen ayılar, cep telefonuyla görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sokaklara inen ayılar tedirginliğe yol açarken, bir ayının çıktığı duvar üzerinde arka ayakları üzerinde durup sağ ön ayağını havaya kaldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sarıkamış'a inen ayılar, cep telefonuyla görüntülendi

Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda aç kalan ayılar, sık sık ilçe merkezine iniyor. Sokaklara kadar gelen ayılar, vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşların korku yaşamasına neden olan ayılardan ikisi önceki akşam bir duvarın üzerine çıkıp, tel örgüleri aşmaya çalıştı.

Bu sırada ayılardan biri, arka ayaklarının üzerinde doğrulup, sağ ön ayağını havaya kaldırdı. Ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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