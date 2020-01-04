Sarıkamış'ta şehitler anıldı

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında 10 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında, şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

GÖSTERİLER SUNULDU

Şiir ve müzik dinletisinin ardından ilahilerin okunduğu programda kum sanatı sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yürüyüş öncesi kahramanlık türküleri okuyarak gösteri sundu.

TEKBİRLER EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesi ve kar yağışına aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı.

"VATAN SANA CANIM FEDA"

Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen askerler "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları atarak yürüdü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

"ATALARIMIZIN İZİNDE BU BAYRAĞI TAŞIMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Sadullah Kılıç, yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitleri anısına kar altında meşaleli yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, "Burada bulunmak bizim için bir şereftir. Şehitlerimiz bundan 105 yıl önce bu topraklar için mücadele etti, bugün onları anıyoruz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadığı için bugün atalarımızın izinde onurla, gururla, şerefle bu bayrağı taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

Sudenaz Cümşid ise soğuk havaya rağmen şehitleri anmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Bugün Sarıkamış şehitlerimiz için kar altında yürüdük, onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştık, çok üşüdük. Allah şehitlerimize rahmet etsin." diye konuştu.

"RUHUNUZ ŞAD OLSUN"

Yürüyüşe, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.