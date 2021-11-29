  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8012
  • Euro 14.4401
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Sarıkamış’tan gelen öğrenciler, Keçiören Belediyesi’nin misafiri oldular

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kars Sarıkamış Karapınar Ortaokulu’ndan gezi için Başkent’e gelen öğrencilerle buluştu.
Sarıkamış’tan gelen öğrenciler, Keçiören Belediyesi’nin misafiri oldular

Ulaşım, yemek, gezi rehberi ve konaklama ihtiyaçları Keçiören Belediyesi tarafından karşılanan öğrenciler Ankara ve Keçiören’deki önemli tarihi ve turistik mekânları gezme fırsatı buldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Deniz Dünyası’nı ziyaretleri sırasında öğrencilerle bir araya gelerek akvaryumda bulunan balıklar ve diğer deniz canlıları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Altınok öğrencilerle uzun süre sohbet ederek, başarılı olmaları için onlara şu önerilerde bulundu:

“Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Özgüveniniz yüksek olsun. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatacak olan sizlersiniz. Milletimizin umudu, istikbali ve ikbalisiniz. Gün gelecek ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle çok çalışacaksınız. En önemlisi de çok okuyacaksınız. Ülkemizi, Atatürk`ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne sizler çıkaracaksınız.”

Keçiören Belediyesi tarafından misafir edilen 20 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan grup Anıtkabir, Birinci TBMM Binası ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Mehmet Akif Ersoy`un Hamamönü’ndeki evi ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabri ile Keçiören’deki Büyük Şelale, Estergon Kalesi ve Etnografya Müzesi, Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı’nı gezerek dolu dolu bir gün geçirdiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cansuyu’ndan Afganistan’a acil yardım30 Kasım 2021 Salı 00:03
  • Akyurt-Kalecik İlçelerinde altyapılar yenileniyor30 Kasım 2021 Salı 00:02
  • Altındağ spor tesislerinde son aşamaya gelindi30 Kasım 2021 Salı 00:01
  • Mamak’ta kartpostallık görüntüler29 Kasım 2021 Pazartesi 10:20
  • Erasmus öğrencilerine geri dönüşüm anlatıldı29 Kasım 2021 Pazartesi 10:18
  • Kazakistan orkestra sanatçılarından Keçiören’e ziyaret29 Kasım 2021 Pazartesi 10:16
  • Kent meydanı çalışmaları başladı29 Kasım 2021 Pazartesi 10:14
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmeğe zam yapmadı29 Kasım 2021 Pazartesi 10:12
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi 45 bin trafik levhası yerleştirecek29 Kasım 2021 Pazartesi 10:10
  • Ulucanlar Cezaevi’nin Kadınlar Koğuşu olan 12’nci koğuş, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek29 Kasım 2021 Pazartesi 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti