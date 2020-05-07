Sarıkız örümceği zehirli mi? Sarıkız örümceği hakkında bilmeniz gerekenler…

Sarıkız örümceği nerede bulunur? Sarıkız örümceği zıplar mı? Sarıkız Örümceğini hangi hayvan yer? Böğü böceği zehirli mi?

Türkiye’nin genellikle doğu illerinde görülen ve halk arasında sarıkız örümceği, sarıömer olarak adlandırılan aslında bir örümcek türü değil! Peki bu böcek (sarıkız örümceği) nerlerde görülüyor? Sarıkız örümceği zehirli mi? sarıkız örümceği zıplar mı? Sarıkız Örümceğini hangi hayvan yer? Sarıkız Örümceğinin ismi ne? Tüm soruların cevabını haberimizde sizler için derledik.

Sarıkız Örümceğinin ismi ne?

Sarıkız örümceği olarak bilinen Böğler (Solifugae), örümceğimsiler sınıfından eklembacaklı takımıdır. Ve dünya çapında 153 cinste toplanan yaklaşık 1000 den fazla türü vardır.

Sarıkız örümceği) nerlerde görülüyor? Sarıkız örümceği zehirli mi? Sarıkız Örümceğini hangi hayvan yer?

Görünüşleri örümcekleri andırır. Bu yüzden yurdumuzda Sarıkız Örümceği olarak adlandırılmıştır. Vücutları iki bölümden oluşur: karın (opisthosoma) ile baş ve göğsün kaynaşmışı olan prosoma. Prosoma ön ucunda ağız bölgesinde bir çift genelde iri keliser yani kesici dişler bulunur. Çok hızlı hareket ederler. Çoğu Sarıkız örümceği gececildir ve çöllerde yaşar. Avları yerdeki eklembacaklılar, muhtelif küçük memeliler ve ufak hayvanlardır. Türlerinin çoğu (% 25) Afrika'da Namibya'da bulunur.

Sarıkız örümceği zehirli mi?