  • BIST 102.039
  • Altın 252,044
  • Dolar 5,5740
  • Euro 6,1528
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
SON DAKİKABakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması
»

'Sarıkızların' zorlu mera yolculuğu

Türkiye'de büyükbaş hayvan besiciliğinin önemli merkezlerinden Kars'ta, sürü halindeki süt ineklerinin tozlu yollardan geçerek meralara ulaştığı meşakkatli yolculuk, güzel görüntüler oluşturuyor.
'Sarıkızların' zorlu mera yolculuğu

Türkiye'de büyükbaş hayvan besiciliğinin önemli merkezlerinden Kars'ta, süt inekleri her gün bol çiçekli meralarda otlamak için kilometrelerce yol katediyor.

Sarıkamış ilçesine bağlı, Yağbasan, Çatak, Yayıklı, Hamamlı, Bozat, Ali Sofu köylerinde çobanlar, her sabah günün ilk ışıklarıyla süt ineklerini meralara çıkarıp akşam saatlerine kadar otlatmak için yaklaşık 20 kilometre yol katediyor.

Sürü halindeki süt ineklerinin tozlu yollardan geçerek meralara ulaştığı bu meşakkatli yolculuk, güzel görüntüler oluşturuyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, ineklerden en iyi süt verimi alabilmek için bu zorlu yolculuğun önemli olduğunu söyledi.

Birçok çiçek türünün olduğu meralarda süt ineklerinin otlatılması gerektiğini ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Bölgemizde çobanlar her gün ineklerini yaklaşık 12 saat, 2500 rakımlı mera ve yaylalarda otlatıyor. Tabii burada yüksek rakımda yetişen çiçekler ile beslenen ineklerde süt veriminin artmasıyla birlikte sütün kalitesi de ortaya çıkıyor. Kar yağana kadar her gün rutin olarak bu yolculuk yapılacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1800'den bu yana kazılan kent: Assos01 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
  • Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı01 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
  • Yarış atlarına Van Gölü'nde antrenman yaptırıyor01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  • Pamukkale'de hedef 5 milyon turist01 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
  • Mülteci Mevzuuna Dair01 Ağustos 2019 Perşembe 00:05
  • Sokak hayvanlarının ihtiyaçları01 Ağustos 2019 Perşembe 00:04
  • 'Mutlu şehir' Sinop'ta otelcilerin yüzde 90 doluluk sevinci31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  • 1972 model kamyonu balık lokantasına dönüştürdü31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:00
  • Hastaların kurtulduğu 'taşlar' koleksiyon oldu31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
  • 2 Ağustos 2019 Cuma Hutbesi - Diyanet İşleri Başkanlığı 2.08.201931 Temmuz 2019 Çarşamba 16:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti