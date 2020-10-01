  • BIST 1.145
  • Altın 467,911
  • Dolar 7,6571
  • Euro 8,9958
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi

Antalya'da restoran işleten Mustafa Hazar (58), çam kozalağı, çıra, yumurta, hamsi, tropik meyveler, sarımsak ve ahtapot başta olmak üzere 239 çeşit turşu kuruyor.
Sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 239 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, hamsi, yer elması, şeker pancarı, biber, ejder meyvesi, ceviz, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranının vitrinlerini turşularıyla doldurdu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, salatalık, C vitamini ağırlıklı tropik meyve turşularına ilginin yüksek olduğuna dikkat çeken Hazar, "Acılı turşu suyu boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Kaya koruğu Akdeniz sahillerinde yetişir ve turşusu guatra iyi gelir. Kapari turşusu karaciğeri yeniler ve siroza iyi gelir. Lahana turşusu çok özel bir probiyotiktir, bağırsaklara çok faydalıdır. Turşularım tamamen butik üretim ve kaya tuzu kullanıyorum. Kaya tuzunun tansiyona iyi geldiğini ve düşürdüğünü Canan Karatay hoca da açıkladı" dedi.

'RUSLAR AHTAPOT TURŞUSUNA BAYILDI'

Ahtapot turşusunun çok ilgi çektiğini anlatan Hazar, "Ruslar bu turşuya bayılıyor. Ahtapotun yıllarca salatasını yapardık. 'Salatası oluyorsa turşusu neden olmasın' dedim ve yaptım. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Antalya'da yaşayan Ruslar ahtapot turşusunu yaptığımı duyunca gelip aldılar ve çok beğendiler. Şimdi sürekli kurmaya başladım" diye konuştu. Hazar, 10 litrelik ahtapot turşusunu 200 TL'den sattığını aktardı.

Hazar, evinde turşu yapacaklar için ince tuz yerine kaya tuzu kullanmalarını, arıtılmamış kireçli suyla ve ürünleri haşlamadan turşu kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraj gölünde sular çekildi, köy kalıntıları gün yüzüne çıktı01 Ekim 2020 Perşembe 09:24
  • Kapalı poşete giren baharata hile karışıyor01 Ekim 2020 Perşembe 09:23
  • Hamile eşini darbeden kadın ile kocasını tabancayla yaraladı01 Ekim 2020 Perşembe 09:23
  • Sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi01 Ekim 2020 Perşembe 09:20
  • Didim'de uyuşturucu tacirlerinin evinden cephanelik çıktı: 2 tutuklama01 Ekim 2020 Perşembe 09:19
  • Tüm gözler TBMM'de01 Ekim 2020 Perşembe 09:18
  • Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü 01 Ekim 2020 Perşembe 09:18
  • Beraber tantuni yemeye geldiği kişi tarafından vuruldu01 Ekim 2020 Perşembe 09:17
  • Orman Genel Müdürlüğü 274 daimi işçi alacak01 Ekim 2020 Perşembe 09:10
  • İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 gözaltı01 Ekim 2020 Perşembe 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti