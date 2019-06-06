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Sarıyer'de alarmı çalan kuyumcuda özel harekat operasyonu

Sarıyer’de bir kişi kuyumcu dükkanına birisinin girdiğini ihbar edince polis ekipleri alarma geçti.
Sarıyer'de alarmı çalan kuyumcuda özel harekat operasyonu

Olay, saat 19.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kapalı olan bir kuyumcunun alarmı çalmaya başladı. İş yeri sahibine haber verilmesi üzerine cep telefonuyla güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi içeride birisinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken iş yerinin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI

Cadde polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılırken, özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına girmek için operasyon yaptı. İş yerinin kepenkleri açılarak içeriye sis atan özel harekat polisleri daha sonra kapıyı kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren operasyon sonucunda içeriyi inceleyen ekipler içeride kimsenin olmadığını tespit etti.

VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Cadde üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına özel harekat polis ekipleri tarafından yapılan operasyonu çevrede bulunan vatandaşlar film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Operasyonun tamamlanmasının ardından ise araç ve yaya trafiğine açılan caddede vatandaşlar yaşanan hareketli dakikaları çay içerek izledi.
İş yeri içerisinde inceleme yapan polis ekiplerinin bir süre daha çevrede önlem aldığı görüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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