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Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın

SARIYER Rumeli Feneri'nde kaynak yapılan balıkçı teknesinde çıkan yangın itfaiyeyi ekiplerince söndürüldü.
Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın

Yangın, saat 17.00 Rumeli Feneri'nde balıkçı barınağındaki teknede çıktı. Balığa çıkmak için hazırlanan 'Korsan Kızı' adlı balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların yataklara sıçramasıyla başlayan yangın, paniğe neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi ise Sarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan gönüllü itfaiye aracı gerçekleştirdi. Daha sonra olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Sarıyer ve Maden itfaiyesine bağlı ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Görgü şahidi Kumsal Tuncay, "Korsan Kızı adlı balıkçı teknesinde kaynak yaparken bir yangın çıktı. Yangına kısa sürede itfaiye ekipleri müdahale etti. Can kaybı yok ama biraz maddi hasar var" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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