  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş istikametine seyreden A.Y'nin kullandığı 34 ZD 1327 plakalı motosiklet, Çöp Yolu Varyantı üzerinde bariyerlere çarptı.

Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerindeki incelemenin ardından A.Y'nin cesedi morga götürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım inceleme ve motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü 
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde seyreden Muhammet Ali Öksüz idaresindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kayarak park halindeki TIR dorsesine çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle Öksüz ve yanında bulunan Önder Büyükçiçek (41) araçta sıkıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. 

İncelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öksüz'ün mahalle bekçisi olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü06 Haziran 2020 Cumartesi 09:54
  • Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu06 Haziran 2020 Cumartesi 09:53
  • Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı06 Haziran 2020 Cumartesi 09:52
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Haziran 2020 Cumartesi 09:52
  • Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı06 Haziran 2020 Cumartesi 09:51
  • THY ABD'deki Türkler için Los Angeles'tan tahliye uçuşu düzenleyecek06 Haziran 2020 Cumartesi 09:51
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'yi bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz06 Haziran 2020 Cumartesi 09:50
  • Enis Berberoğlu koronovirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak açık cezaevinden çıktı06 Haziran 2020 Cumartesi 09:49
  • Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Şanlıurfa'da06 Haziran 2020 Cumartesi 09:44
  • MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı06 Haziran 2020 Cumartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti