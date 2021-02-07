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Sarıyer'de denize düşen kadın için seferber oldular

Sarıyer'de denize düşen kadın için seferber oldular
Sarıyer'de denize düşen kadını kurtarmak için herkes seferber oldu. Sahilde kahvaltı yapan bir kişi denize atlayarak kadını kıyıya yanaştırdı. İranlı turist denize girerek yaşlı kadını sahile çıkardı.

Olay, Sarıyer Yeniköy sahilinde yürüyüş yapan bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Denizde sahilden uzaklaşan kadın çırpınmaya başladı. O sırada sahilde eşiyle kahvaltı yapan bir kişi hiç tereddüt etmeden denize atladı. Yaklaşık 30 metre yüzen kişi, yaşlı kadını tutarak sahile yanaştırdı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında yaşlı kadını sahile çıkarmaya çalıştı. Tek başına kadını çıkaramayınca İranlı turist Peyman Tabari de elbiseleri ile denize girdi. İki kişi denizden diğer vatandaşların da sahilden çektiği baygın kadın denizden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Denize düşen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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