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Sarıyer'de freni boşalan kamyonet 4 araca çarpıp durdu

- SARIYER'de ağaç dalları yüklü kamyonet park halindeyken iddiaya göre freninin boşalması ile yokuş aşağı gitmeye başladı. Kamyonet, yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra park halindeki 4 araca, ardından ağaca çarparak yan yattı.
Sarıyer'de freni boşalan kamyonet 4 araca çarpıp durdu

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir fidanlık işletmesine ait 34 NL 4432 plakalı kamyonet, ağaç dalları yüklü halde park halindeyken iddiaya göre freni boşalarak yokuş aşağı gitmeye başladı. Yolda seyir halindeki araçların yanından geçerek, yaklaşık 1 kilo metre ilerleyen kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 4 otomobile vurduktan sonra kaldırımda bulunan ağaca çarparak yan yattı.

  

'ÜSTÜME GELDİĞİNİ GÖRÜNCE MERDİVENDEN AŞAĞI ATLADIM' 

Kamyonetin vurduğu otomobiller metrelerce savrulurken, bir evin merdivenlerinde de hasar meydana geldi. O sırada evin merdivenlerini yıkayan Fatma Türk, gördükleri karşısında şok geçirdi. Ağlayarak kaza anını anlatan Türk, "Ben merdivenleri yıkıyordum, bir anda patırtılar oldu. Yukarıdaki arabaya vurunca onun sesiyle ben şöyle bir baktım. Çıktım buraya üstüme doğru geliyor, o sırada merdivenden attım kendimi aşağı. Sonrasını hatırlamıyorum zaten. Şu ağaçlar olması binayı yıkacaktı" şeklinde konuştu.  

Canan Parlan ise, "İçeride oturuyordum, deprem oluyor sandım, temel oynadı sandım, o kadar korktum" 

Hurda arabası ile ilerlerken kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan Erkan Candan, "Ben kendimi zor attım, araba yukarıdan geliyordu. Hurdacıyım ben üç tekerli ile gidiyordum. Üstüme geliyordu, ben arabayı kenara çekmesem direkt beni ezecekti" diye konuştu. 

Park halindeki otomobillerden birinin sahibi Hakan Akyıldız ise, "Benim araba burada olmasa binaya girecekmiş. Zaten birçok yerdeki betonu da kırmış. İçinde şoför yok, yukarıda bir peysajcı varmış, oraya ait bir araba. Bir tane çocuğu az kalsın eziyormuş" dedi. 

Kaza nedeniyle kamyonetin ait olduğu şirketin sahibi Cengiz Karakuş gözaltına alındı. Karakuş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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