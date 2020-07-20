Sarıyer'de jandarmadan koronavirüs denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi'nde bulunan mekanlarda Jandarma Asayiş Timlerince, alınan tedbir kararlarına, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.
Denetlemelerde işletmemelerin, alınan tedbir kararlarına uydukları görüldü.
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