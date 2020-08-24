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Sarıyer'de kadın sürücü ile erkek sürü birbirlerine girdi: Olay anı kamerada

Sarıyer'de kadın sürücü ile erkek sürü birbirlerine girdi: Olay anı kamerada
Sarıyer'de iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışan kadınla erkek tekme tokat kavga etti.  Eski tekvandocu olduğu öğrenilen kadın, adamı aracına binene kadar kovalarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Sarıyer'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre kadınla erkek sürücü yol verme nedeniyle tartıştı. Erkek sürücü kadın sürücüye tokat attı.  Eski tekvandocu olduğu öğrenilen Fatma Z. de karşılık verdi ve erkek sürücüyü aracına kadar kovaladı. Kavgayı çevredekiler ayırdı. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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