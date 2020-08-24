Sarıyer'de kadın sürücü ile erkek sürü birbirlerine girdi: Olay anı kamerada

Sarıyer'de iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışan kadınla erkek tekme tokat kavga etti. Eski tekvandocu olduğu öğrenilen kadın, adamı aracına binene kadar kovalarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı