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Sarıyer'de ormanda define arayan 3 kişi yakalandı

SARIYER'de, define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Yaklaşık 1 yıldır kazdıkları alanı aydınlatmak amacıyla jeneratör kullanan definecilerin oksijensiz kalmamak için boru sistemi kullandıkları tespit edildi.
Sarıyer'de ormanda define arayan 3 kişi yakalandı

Garipçe 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı Rumeli Feneri Caddesi mevkiinde 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, polis ekipleri devriye attıkları sırada ağaçlık alandan ses geldiğini fark etti. Ormana giren polis bir süre yürüdükten sonra iki çukurun yanında çalışan bir jeneratör buldu. Çukurları ve çevresini inceleyen polis, içeriye uzatılmış iki boru fark etti. Çukurlarda defineciler bulunduğunu anlayan ekipler, içeridekilere seslenerek çıkmalarını istedi. Polisin çağrısı üzerine dışarı çıkan İbrahim B, Necmettin Ç. ve Hamdi A. gözaltına alındı. 
 

BİRİ 10 DİĞERİ 15 METRE DERİNLİKTE 2 ÇUKUR

Olay yerinde yapılan incelemelerde, çukurlardan birinin 10 metre diğerinin ise 15 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Definecilerin yaklaşık 1 yıldır kazdıkları çukurları aydınlatmak için jeneratör kullandığı anlaşılırken, boruların da oksijensiz kalmamak için kullanıldığı öğrenildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen defineciler hakkında “Kültür ve Tabiatlarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

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