  • BIST 1.399
  • Altın 502,820
  • Dolar 8,7643
  • Euro 10,4476
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Sarıyer'de otomobille çarpışan motosikletteki 1'i kadın 2 kişi yaralandı

SARIYER'de sürücüsünün kırmızı ışıktayken solundaki sokağa dönmeye çalıştığı motosiklet, karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Sarıyer'de otomobille çarpışan motosikletteki 1'i kadın 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi, Piyasa Caddesi, Büyükdere Balıkçılar Çarşısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yandığı sırada Serhat K., kullandığı 34 BGU 476 plakalı motosiklet ile solundaki sokağa girmeye çalıştı. Karşıdan gelen Çiğdem G.'nin kullandığı 34 BJL 095 plakalı otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Serhat K. ile Reyhan K. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sevk edilen sağlık ekipleri, Reyhan K. ve Serhat K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü kadın, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, yerdeki yaralıları görünce gözyaşı döktü. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın olduğu noktada esnaf olan Mustafa Kazancı, "Sadece o beyaz arabanın sola dönerken, bir ses duyduk, kaza sesi. Sadece kızın yere düştüğünü gördük. Başka da bir şey görmedik. Çünkü önümüzde araba vardı" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir günde 444 aşı yapan 'Dilan Hemşire'ye Başarı Belgesi21 Haziran 2021 Pazartesi 18:27
  • Sarıyer'de otomobille çarpışan motosikletteki 1'i kadın 2 kişi yaralandı21 Haziran 2021 Pazartesi 18:27
  • Nazilli'de sel sonrası hasar tespiti21 Haziran 2021 Pazartesi 17:32
  • Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı21 Haziran 2021 Pazartesi 17:31
  • Burdur'da dolu yağışı21 Haziran 2021 Pazartesi 17:30
  • Diyarbakır, iki figürle daha gündemde21 Haziran 2021 Pazartesi 16:33
  • Mahkemeden 'telefonu arızalanan tüketiciye' ücret iadesi kararı21 Haziran 2021 Pazartesi 11:47
  • Ödemiş'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi21 Haziran 2021 Pazartesi 10:13
  • Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı20 Haziran 2021 Pazar 18:18
  • Uydudan izlenen yeşil deniz kaplumbağası 'Talay' 3 günde 30 kilometre yol aldı20 Haziran 2021 Pazar 18:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti