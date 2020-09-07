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Sarıyer'de rögarda patlama

SARIYER Ayazağa'da cadde üzerinde bulunan rögarda, patlama meydana geldi.
Sarıyer'de rögarda patlama

Olay, Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir rögarda bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle asfalt parçalanırken ortalığı toz bulutu kapladı. Rögarda meydana gelen patlama sırasında olay yerine yakın 1 aracın camları kırılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama sesini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polisin ve itfaiye, patlamanın neden gerçekleştiğini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

"BOMBA ATTILAR SANDIK"

Olay hakkında konuşan bir kişi, "Yarım saat önce patlama oldu. Büyük bir gürültülüydü, biz herhalde bomba attılar sandık. Sonrasında fabrikanın tepesinden duman çıktı. Ben bomba zannettim, yaralı yok. Aracın camları kırıldı, o anda yoldan geçenler yoktu" dedi.

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