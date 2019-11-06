Şarküteri esnafı uyardı: Ucuz peynire dikkat!

Bu ayın 15’inde 2 liradan 2,30’a çıkacak çiğ süt fiyatı peynir fiyatlarını şimdiden hareketlendirirken, şarküteri esnafı ucuz peynire karşı, “Un, nişasta, margarinden peynir yapılıyor. Tadına bakmadan almayın” dedi.

Geçtiğimiz ay Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ sütün fiyatının Kasım’ın 15’inden sonra 2 liradan 2,30 liraya çıkacağını söylemesi üzerine peynir fiyatları hareketlendi. Görüştüğümüz şarküteri esnafları peynir fiyatlarının son günlerde arttığını buna ek olarak 15 güne kadar tekrar artacağı bilgisini verdi. Ayrıca artan fiyatlar nedeniyle piyasa ucuz peynir girdiğini de belirten şarküteri esnafı buna karşı vatandaşı peynirin tadına bakmadan almadan uyarısında bulundu. Şarküterilerde tulum peynirinin kilosu 56-60 liradan, beyaz peynirin kilosu 20-25 liradan, kaşar peynirinin kilosu ise 50 liradan satılıyor.

UCUZ PEYNİRE DİKKAT

Fiyatların artmasından sonra ucuz peynirin piyasaya girdiğini belirten şarküteri esnafı, özellikle kilosu 20 liralara satılan tulum peyniri konusunda uyararak, “İçerisinde nişasta, un ve margarin var. Peyniri almadan önce tadarsanız margarin kokusunu hemen alırsınız. Ayrıca tulu peyniri tamamen dağılır kuru bir tadı olur, lezzetini alamazsınız” dedi. Beyaz peynir konusunda ise peynirin sütten değil süt tozundan elde edildiğini ve bu yüzden ucuza satıldığını söyledi. Kaşar konusunda ise bildiğiniz büyük markaları tercih edilmesini söyleyen şarküteri esnafı kaşarda sahtekârlığın içerisine patates koyularak yapıldığını belirtti.

ÇİĞ SÜTTE ARTIŞ PEYNİRDE ARTIŞ DEMEK

Ekim ayının başında Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ sütün referans litre fiyatını 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemi için 2,3 lira olarak belirlemesinin ardından peynir fiyatları hareketlendi. Peynir çeşitlerinde sütün kullanım miktarına göre zam gerçekleşti. Görüştüğümüz şarküteri esnafı pek çok esnafın eski fiyattan peynir sattığını ancak bu ayın 15’inden itibaren tekrar peynir fiyatlarında artışa gideceklerini söyledi.

KİLOYLA DEĞİL GRAMLA ALIYORLAR

Şarküteri esnafı vatandaşın artık ihtiyacı olan kadar aldığını söyledi. ‘Eskiden 1-2 kilo peynir istenirken şimdilerde 250-300gr peynir isteniyor’ diyen esnaf kendilerinin de mal almakta zorlandıklarını ifade etti. Şarküteri esnafı, “Vatandaş da haklı bir şey diyemiyorsunuz. Sonuçta herkes geçimin derdinde. Bizde geçen seneye göre mal alırken zorlanıyoruz” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

