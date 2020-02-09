Şarküteri pahalandı

Yeni yılla birlikte artan et fiyatlarıyla şarküteri ürünlerinin de fiyatı arttı. En çok tercih edilen pastırmanın kilosu 130-150 lira arasında değişirken, sucuğun ise kilosu 60-80 lira arasında alıcı buluyor.

Yeni yılla birlikte özellikle gıdada pek çok ürünün fiyatı artarken onlardan biri de et ve şarküteri oldu. Gazetemize konuşan kasap Mehmet Ünal ve işletmeci İkram Kocagil fiyatlar ve vatandaşın tercihleri hakkında bilgi verdi. Şarküteri ürünlerinin yeni yılla birlikte fiyatının arttığını belirten Ünal, “Vatandaş geçen hafta aldığı fiyattan bir sonraki hafta alamadığı durumlar oluyor” dedi. En çok tercih edilen pastırmanın kilosu 130-150 lira arasında, sucuğun kilosu 60-80 lira arasında değişiyor.

YENİ YILLA BİRLİKTE ARTTI

Ünal sözlerine şöyle devam etti:

“Gelen zamları anında müşteriye yansıtamıyoruz. Sezonluk ürün alıyor, stoklu çalışıyoruz ona göre fiyat politikası belirliyoruz. Anında yansıtmak zorunda kaldığınız ürünlerde vatandaş da ister istemez tepki veriyor. Geçen hafta aldığı fiyata bu hafta alamayınca bizler açıklama yapma gereği duyuyoruz. Yeni yılla birlikte tahmin edildiği gibi fiyatlar arttı. Özellikle et ürünlerinde bunu gördük. Süt ürünlerinde çok bir değişiklik olmadı. Onlar zaten geçen yılın sonuna doğru hareketlenmişti.”

ETİN CİNSİNE GÖRE PASTIRMA FİYATI DEĞİŞİYOR

“Pastırmanın fiyatı göze dokunuyor ama bunun maliyetini, düşündüğünüz zaman bu fiyatları buluyor. Eti alıyor bekletiyorsunuz. Yüzde 40 fire veriyor et. Daha sonra üzerine baharatı sosu ekleniyor. Verilen fireyi ve yapılan masrafı üzerine koymanız gerekiyor. Bir de etin yerine, cinsine göre pastırma fiyatı değişir. But etinden olur, tıraş etinden olur ama bunlar biraz daha sert olur. Sırt eti, antrikot, bonfile etinden olan en iyi pastırmadır. Fiyatı yüksek olur.”

SUCUK, SOSİS ve HAZIR KAVURMA FİYATLARI DA ARTTI

“Sucuk, sosis ve hazır kavurma fiyatları da etin fiyatıyla birlikte arttı. Sucuğun kilosu 65 lira, kavurmanın kilosu 100-120 lira arasında değişiyor. Genellikle kiloyla değil gram üzerinden alışveriş yapıldığı için fiyatlar vatandaşa ağır gelmiyor. Vatandaşın genellikle en çok tercihi sucuk pastırma ve kavurma oluyor.”

SÜT ÜRÜNLERİ ARTMADI

“Süt ürünleri geçen yılın sonuna doğru artmıştı. Ocak ayında herhangi bir değişiklik olmadı. Beyaz peynirin kilosu 35-40 lira civarında. Koyun peyniri 50 lira, keçi peyniri 58 lira, Erzincan tulum peyniri 55 lira, inek peyniri 33 lira, İzmir tulumu 60 lira, Kars eski kaşar peyniri 56 liradan satılıyor. Peynirde vatandaşın tercihi olarak başı her zaman beyaz peynir çeker. Daha sonra inek peyniri, kaşar peyniri gelir. Ek olarak çiğ süt 3 kilosu 18 lira 5 kilosu 25 lira. 1 koli köy yumurtası da 30 lirada.”

TABELAYI ASMAKLA ŞARKÜTERİ OLUNMUYOR

Şarküteri dükkânı işletmenin püf noktalarına ve zorluğuna değinen işletmeci İkram Kocagil ise şu ifadelere yer verdi: “Son yıllarda doğal ürünlere, köy ürünlerine rağbet hayli arttı. Bununla birlikte şarküteri dükkânı ya da mandıra dediğimiz dükkânlar da arttı. Ama bunu layıkıyla yapmak gerçekten zahmetli iş. Yoksa toptancıdan hazır ürünleri alıp burada daha pahalıya satmanın şarküteriyle, mandıra işiyle bir alakası yok. Gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız mal aldığınız illeri, köyleri gezmek zorunda ürünü orada test etmelisiniz. Burada yöresel ürünler satılmalı, doğal ürünler olmalı. Esasında önemli bir iddiadır şarküteri olmak. Kendi adıma konuşmam gerekirse biz Trakya’ya gittik, Gaziantep’e, Kars’a gittik ürünleri orada gördük test ettik ve getirdik. Vatandaş böyle bir dükkana girdiğinde sorsun. Ürün hakkında bilgi istesin. Karşısındaki işletme ürüne hâkimse tatmin edici cevaplar veriyorsa alışverişini yapsın. Bu işte güvenilir olmak zordur.”



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com