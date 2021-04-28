  • BIST 1.386
  • Altın 469,948
  • Dolar 8,2160
  • Euro 9,9345
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı

BURDUR’un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık (28), çalıştığı şarküteriye gelen R.T.’nin (30) av tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı

Olay, saat 17.30 sıralarında Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi’ndeki şarküteride meydana geldi. Yanında getirdiği av tüfeğiyle şarküteriye giren R.T., henüz bilinmeyen nedenle, burada çalışan Hatice Işık’a 3 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Hatice Işık kanlar içerisinde yere yığılırken, R.T. ise olay yerinden uzaklaştı. Şarküterideki diğer çalışanlar ve silah sesini duyanlar olay yerine ambulans ve polis istedi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, gelen sağlık ekipleri Hatice Işık’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AV TÜFEĞİNİ OLAY YERİNDE BIRAKTI

Hatice Işık’ı vuran R.T.’nin olaydan sonra kullandığı tüfeği olay yerinde bırakıp, bir araçla uzaklaştığı belirlendi. Polis kaçan R.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

CENAZE MORGA KALDIRLDI

Hatice Işık’ın cansız bedeni olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra Cumhuriyet savcılığının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay yerine gelen Hatice Işık’ın yakınları feryat etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 53 kaçak göçmen kurtarıldı27 Nisan 2021 Salı 20:13
  • Alanya’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı27 Nisan 2021 Salı 19:17
  • İzmir'de 6 milyon lira değerinde kaçak sigara ve tütün geçirildi27 Nisan 2021 Salı 18:18
  • Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar27 Nisan 2021 Salı 17:04
  • Van'da, dere yatağında çuvallar içinde 80 kilo eroin ele geçirildi27 Nisan 2021 Salı 17:03
  • Bağcılar'da gasp edilerek yakılan kadının oğlu ile kızı konuştu27 Nisan 2021 Salı 17:02
  • Kanserli hastaların ilaçlarını alıp, başkasına satan şüpheli yakalandı27 Nisan 2021 Salı 16:05
  • İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi26 Nisan 2021 Pazartesi 21:19
  • İzmir açıklarında 137 kaçak göçmen kurtarıldı26 Nisan 2021 Pazartesi 20:08
  • Tarihi eser sevkiyatını jandarma engelledi: 5 gözaltı26 Nisan 2021 Pazartesi 20:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti