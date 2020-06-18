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Sarmaşıkların sardığı 10 katlı bina, huzur veriyor

Adana'da sarmaşıklarla kaplı 10 katlı apartman, ilginç görüntüsüyle dikkat çekerken, koronavirüs salgını sürecinde, sakinlerine huzur veriyor. 
Sarmaşıkların sardığı 10 katlı bina, huzur veriyor

Merkez Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi'nde yer alan Mavi Bulvar üzerinde 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı, 22 daireli Clubbahçe Apartmanı, kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor. Damında terası, jakuzisi ve yüzme havuzunun da bulunduğu binada, 260 metrekare daire fiyatları 1 milyon TL'yi aşıyor. Binanın yeşil görünümü ilk başta vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, sarmaşıkların binayı sarmasıyla birlikte 10 katlı apartmanın beton binaların arasında huzur verici bir yapı haline geldiği belirtiliyor. Özel bir yöntemle binanın tüm dış cephesinin sarmaşıklarla kaplandığı apartmanda daireler yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

Apartman sakinlerinden Serdar Yüce, doğayı seven 22 ailenin yüksek teknolojiyle donatılmış apartmanda yaşadığını belirterek, "İnşaatların çok yoğun olduğu şehirlerimizde herkes yeşile hasret kaldı. Bu projenin mimarları da yeşile hasret kalan bu insanları bir araya getirdi. Bu ortamda yaşamaktan çok mutluyuz. Sadece doğa değil, kapalı sosyal dinlenme alanları, sauna, Türk hamamı, kapalı yüzme havuzu, buhar banyosu ve açık terasımızla tüm kenti izleyebiliyor, eğlencelerimizi ve kentin meşhur kebabını yapabiliyoruz. Pandemi döneminde insanların bahçeye, yeşile daha çok ihtiyaç duyduğu günlerde, insanların çocuklarını kendi parklarında gezdirebilecekleri butik bir apartman olduğu için burası revaçta" dedi.

MABET ZANNEDİYORLAR

Düzenli ilaçlama yapıldığı için sarmaşıkların haşereye de neden olmadığını kaydeden Yüce, "Dışarıdan görenler burayı yeşil olduğu için dini işlerde kullanılan bir mabet alanı zannediyor. 'Burası nedir?' diye soranlar oluyor ama içeri girdiklerinde, buranın keyifle imar edilmiş bir apartman olduğunu görüyorlar" diye konuştu.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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