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Saros Körfezi'nde 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği başlatılacak

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne ile Çanakkale sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde "Sıfır Atık Mavi" seferberliği" başlatılacak.
Saros Körfezi'nde 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği başlatılacak

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trakya'nın incisi" Saros Körfezi'nde Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Körfezde çeşitli mevkilerde dalış noktalarının olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum, sıfır atık konusuna hassasiyetle yaklaşıyor. Biz de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Sahillerimiz ve denizlerdeki atıkların toplanması amacıyla Sıfır Atık Mavi hareketi başlatacağız." dedi.

Helvacıoğlu, özellikle İbrice Limanı mevkisi ve Erikli sahilinde çalışma yapacaklarını anlatarak, "Doğamızı korumak zorundayız. Saros Körfezi 70 kilometrelik büyük bir alan. Erikli ve Yayla sahillerimizde bu çalışmayı dalgıçlarımızla gerçekleştirdikten sonra Valiliğimizin koordinasyonunda Enez ve diğer sahil şeritlerinde de uygulanabilir. Saros Körfezi'nin tutkunu dalgıçlarımıza gelecek hafta çağrıda bulunacağız. Körfezimizi denizlerimizi hayalet ağlar ile diğer deniz çöplerinden arındıracağız." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sıfır atık konusunda çevreye duyarlı örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hep birlikte çevreyi korumamız gerekiyor. İlçemizde 2020 başından itibaren 670 ton 810 kilo kağıt, 39 ton 390 kilo plastik ve 730 kilo metal atığı geri dönüşüme kazandırdık. Toplam 710 ton 930 kilo atığı geri dönüşüme kazandırmış olduk. Bu çalışmalarımıza Saros Körfezimizi de ekleyeceğiz. Günübirlik tatil için körfezimizi ziyaret edenlerden rica ediyoruz. Bu sezon kamyonlarca çöp topladık. Lütfen çöpleri doğaya atmayın."

Kaynak: Haber Kaynağı
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