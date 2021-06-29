Saros'a likit doğal gaz limanı için ÇED olumlu kararına 2’nci iptal

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı , Edirne İdare Mahkemesi'nce 2'nci kez iptal edildi.

Keşan'a bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED olumlu raporu vermesine karşı Saros Dayanışma Gönüllüleri’nin Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığı dava ile karar, 2'nci kez iptal edildi. Kararın açıklanmasının ardından Saros Dayanışma Gönüllüleri, STK'ların da katılımıyla Keşan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Edirne İdare Mahkemesi’nin, Saros FSRU ÇED olumlu kararını 2'nci kez iptal ettiğini belirterek, "Saros Körfezi için uzun süredir beklediğimiz adalet, nihayet ses verdi" dedi.

Açıklamanın ardından Saros Gönüllüleri, mahkeme kararına istinaden Keşan Kaymakamlığı’na FSRU inşaatının durdurulması için dilekçe verdi.