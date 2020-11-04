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Sarp Gümrük Kapısı'nda, 71 bin elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na 1 gün arayla giriş yapan 2 TIR'da yapılan aramada 71 bin elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Sarp Gümrük Kapısı'nda, 71 bin elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na giriş yapan TIR riskli olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Arama hangarına alınan TIR'ın taban bölümüne, dedektör köpeğinin de tepki vermesi üzerine aramalar bu bölümlerde yoğunlaştırıldı. Yapılan aramada, TIR'ın dorsesinin tabanında gizli bölmeler oluşturulduğu ve bu bölmelere özel olarak hazırlanan düzenekler vasıtasıyla on binlerce elektronik sigara tütününün gizlendiği tespit edildi. 7 ayrı gizli bölmede kayışlı özel düzeneklere bağlanan 40 bin elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

İkinci TIR ise, gümrük kapısına geldiğinde benzer yöntemler kullanılarak kontrol edildi ve bu TIR'da da aynı özel düzenekle gizli bölmeler oluşturulduğu tespit edildi. Bu gizli bölmelerde de 31 bin elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Bir gün arayla gerçekleştirilen 2 operasyonda ele geçirilen 71 bin elektronik sigara tütünün gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 7 milyon 700 bin lira olduğu belirtildi. Her iki olaya ilişkin soruşma başlatıldı.

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