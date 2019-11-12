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SAS Timleri teröristlerin köprüye yerleştirdiği EYP'yi imha etti

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde SAS Timleri, Resulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye yerleştirilen EYP'yi imha etti. MSB, imha görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
SAS Timleri teröristlerin köprüye yerleştirdiği EYP'yi imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn ile Tal Halaf arasında sivillerin kullandığı köprüye tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn ile Tal Halaf arasında Habur Nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye EYP tuzakladığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılan köprüdeki 6 anti-tank mayınından oluşan EYP'nin SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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