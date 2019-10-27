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Şaşmaz Bulvarı’nda bulunan Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında yol genişletme çalışmaları başladı

Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Bulvarı’nda bulunan Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında yol genişletme çalışmalarına başlattı.
Şaşmaz Bulvarı’nda bulunan Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında yol genişletme çalışmaları başladı

 

İstanbul Yolunu Eskişehir Yoluna bağlayan Şaşmaz Bulvarı üzeri Ümitköy istikametinde Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında başlatılan yol genişletme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. 

Bir yandan Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi’ni Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na bağlayacak yeni yol açım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da kesintisiz trafik ağını genişletmek ve trafik yoğunluğunu azaltmak için Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altına da neşter vurdu.

ŞERİT SAYISI ARTACAK

Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında 585 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki yolda tek yönde mevcut 2 şerit 3 şeride, 3 şeritli yol ise 4 şeride çıkarılacak.

Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak yol genişletme çalışmalarının tamamlanması için Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 7/24 çalışıyor.
 
 

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